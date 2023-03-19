Приезжайте, доктор, в Африку скорей: Карен Даллакян навестит Симбу и Еву в Танзании

Симбу привезли в Африку в 2021 году. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Челябинский доктор Айболит снова едет в Африку. Спустя почти 1,5 года после того, как льва Симбу и леопарда Еву отправили в Танзанию, он намерен навестить своих подопечных.

— В апреле стартуем. Подготовка фактически на финишной прямой: билеты куплены, сувениры куплены. Нас ждут, наши животные тоже ждут, — рассказал Карен Даллакян на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Напомним, ранее стало известно, что центр реабилитации, куда привезли животных, закрыли на время судебных разбирательств. Симбу и Еву перевезли во временные вольеры. Информация об условия. в которых они живут, поступает противоречивая. Подробности — в нашем материале.

— Будем информировать и успокаивать.

Узнает ли Симба Своего спасителя? Отвечая на этот вопрос, Карен Даллакян вспомнил, как спустя много лет его узнал тигр Жорик. Радуется приеду «папы» и еще один полосатый — Гектор. Оба живут Центре реабилитации «Утес» в Хабаровске.

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