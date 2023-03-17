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НовостиЗвезды17 марта 2023 17:54

Стала известна программа международного фестиваля имени Дениса Мацуева в Челябинской области

Денис Мацуев даст сольный концерт в Челябинске и привезет «Новые имена»
Ольга ЩАПИНА
Фото: Челябинская филармония.

Фото: Челябинская филармония.

В Челябинске 8 апреля стартует знаменитый и уже 12-ый международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…». Участники также приедут в Троицк, Миасс, Озерск и Магнитогорск.

Событие долгожданное, однако только сейчас стала известная подробная программа фестиваля и имена звезд, которые приедут вместе с Денисом Мацуевым.

8 апреля именитый пианист сыграет в концертном зале имени Сергея Прокофьева вместе с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области, а также столичными музыкантами: скрипачом Андрее Барановым, певцами Марией Баянкиной и Сергеем Скороходовым, виолончелистом Бориславом Струлевым и пианистом Федором Кутузовым.

9 апреля Денис Мацуев даст сольный концерт, а 11 апреля на сцену филармонии выйдут стипендиаты Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой.

Кстати, билеты на фестиваль доступны для молодежи по «Пушкинской карте».

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