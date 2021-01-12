Известный российский пианист Денис Мацуев прокомментировал ситуацию с челябинским школьником, на которого пожаловались соседи из-за игры на скрипке. В полиции на отца ребенка завели административное дело о нарушении закона о тишине.Народный артист России признался, что соседям музыкантов действительно приходится нелегко, но нужно искать на компромисс. Денис Мацуев даже предложил лично познакомиться с юным скрипачом и теми, кто написал жалобу, чтобы провести дипломатические переговоры и пригласить недовольных на концерт.— Я очень люблю Челябинск. Этот тот город, где 10 лет проходит наш фестиваль, мы ищем талантливых детей со всей области. Я готов познакомиться с этим юным дарованием. Я могу познакомиться и с соседями, по-хорошему поговорить, пригласить на концерт. И надеюсь, конфликт разрешится в дипломатической плоскости, — высказался в Инстаграме пианист-виртуоз.Мацуев вспомнил и своих соседей, которые стучали в двери и просили больше не играть.— В первую квартиру в Москве мы въехали с семьей и маленьким роялем. Я сыграл первые аккорды, через минуту уже был стук в дверь со словами: «Что это было?». Я сказал, что я музыкант, к тому времени уже выиграл конкурс Чайковского, что приглашаю на концерт. Они сказали, что все это, конечно, хорошо, но при первых аккордах их попугай упал с жердочки. Но мы сумели договориться, подружиться. Потом началась гастрольная жизнь. Конечно, надо соблюдать закон о тишине, заниматься до 10 вечера. С другой стороны, можно понять и соседей. Ведь когда музыкант тренируется, это не всегда красивое исполнение, это оттачивание техники, заучивание одного и того же места много много раз, — высказался Денис Мацуев.Напомним, что заявление с жалобой на звуки скрипки написали соседи челябинского школьника — ученика музыкальной школы. Семья живет в доме на Университетской набережной, где в квартирах очень хорошая слышимость. В УМВД по Челябинску завели дело на отца мальчика по статье 13 закона Челябинской области об административных нарушениях (Нарушение покоя граждан и тишины). Теперь решение за судом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОрущая мамочка и не лапочка дочка: челябинец стал жертвой шумных соседей, делающих уроки по утрамЭто очень смешная, но жизненная колонка - подробнее.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru