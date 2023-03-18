«Обстановка неподходящая»: в Челябинске 18 марта закрыли контактный зоопарк

Контактный зоопарк откроется, кода погода станет более приятной Фото: Кирилл САДЫКОВ

Детский контактный зоопарк на территории Челябинского зоопарка 18 марта приостановил работу. Причина его временного закрытия — весенняя погода.

— На площадке сыро и грязно, обстановка совершенно не подходящая для встречи гостей, — пояснили в пресс-службе зоопарка.

18 марта в Челябинске температура воздуха поднялась до +8 градусов. По прогнозу метеорологов, днем возможен дождь.

Напомним, в Челябинском зоопарке появилась новая питомица — самка снежного барса Серебряна. Она приехала из Перми с приданым.

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