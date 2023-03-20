«Хожу на тренировки вместе с дочкой»: челябинка Анастасия Колосова стала чемпионкой России по тайскому боксу

Анастасия Колосова стала золотой медалисткой чемпионата России по тайскому боксу-2023 в Магнитогорске. Фото предоставлено оргкомитетом турнира

В Магнитогорске во Дворце спорта Ромазана завершился чемпионат страны по тайскому боксу среди мужчин и женщин. В главном российском турнире за награды боролись почти 200 лучших спортсменов. Отметим, что Челябинская область уже в шестой раз стала местом проведения чемпионата страны.

На домашнем турнире южноуральские спортсмены завоевали семь медалей различного достоинства: золото у Анастасии Колосовой, которая в финальном бою в весовой категории до 45 кг выиграла у еще одной челябинки — Веры Негодиной. Обе спортсменки являются воспитанницами заслуженного тренера России Виктора Самсонова.

Бронзовыми призерами стали челябинцы воспитанники Дениса Тябина — Александр Глаголев (57 кг) и Игорь Болгарский (63,5 кг), а также подопечная Ивана Рябова Анна Нестерова (63,5 кг). Еще две бронзы записали на свой счет магнитогорцы Яна Бовыкина (54 кг) и Магомед Магомедов (91 кг), которых тренирует Саид Каримов. В составе команды Челябинской области выступали 17 мужчин и четыре женщины.

В командном зачете первое место у сборной команды Кемеровской области, второе место — сборная Республики Дагестан, третье — Москва.

Кстати, накануне чемпионата России в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) чемпионка Европы, призер чемпионатов мира Анастасия Колосова рассказала, что занимается тайским боксом уже 15 лет, а шесть лет назад стала мамой. Но Настя все же решила вернуться в спорт.

— Бывает, что я беру дочку с собой на тренировки. Она уже привыкла. Совсем не скучает. Физически активно проводит время. Уже вовсю тренируется, можно сказать — рассказала Анастасия Колосова.

Президент Федерации тайского бокса-мауйтай России Дмитрий Путилин после окончания турнира подчеркнул, что основная задача при проведении чемпионатов страны в регионах — популяризировать этот вид спорт и привлекать людей заниматься этим видом спорта. В Магнитогорске уже открыты два зала, рассчитываем, что желающих тренироваться станет еще больше.

— В этом году основным стартом сезона будут Всемирные Игры единоборств, которые состоятся в Саудовской Аравии. Это крупнейший старт трехлетия по единоборствам. На турнире будет представлено 16 видов спорта, в том числе 5 олимпийских. Для отбора на этот старт нам надо принять участие в чемпионатах мира и Европы, — отметил Дмитрий Путилин.

Сейчас решается вопрос об участии российских спортсменов в этих международных стартах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru