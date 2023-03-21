Белка-форточница объявилась в Челябинской области

Белки не стесняются просить еду. Фото: Светлана Саломатова.

В городе Озерске Челябинской области заметили белку-форточницу. Красавица резво бегает по стене пятиэтажного дома вверх и вниз. Проделки пушистой попали на видео.

— Вот что значит, когда всем подъездом ведут трезвый образ жизни. Белочке даже не к кому в гости зайти! — шутит в комментариях Евгений Пятаев.

Оказывается, это не единственная любопытная белка в городе. Жители Озерска делятся видео с любопытными лесными красавицами. Те заглядывают в окно и с радостью берут еду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коты прилетели: усатый забрался на карниз 9 этажа и нашел себе новый дом

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru