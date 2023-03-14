Коты прилетели: усатый забрался на карниз 9 этажа и нашел себе новый дом

Кот уже обжился в новом доме. Фото: Артем Стулов.

Коты в Магнитогорске независимые – захотел и нашел себе нового хозяина. Черный красавец так и сделал: забрался на карниз 9 этажа и стал жалобно плакать.

Именно эти звуки и услышал Артем Стулов. Не впустить котика не смог, приютил пока у себя. Парень назвал котейку Чернышом и уже полюбил его.

− Пока котик живет у меня, ждем хозяина, если он есть. Но котик настолько ласковый и умный, что не хочется его отдавать, − признался Артем Стулов КП-Челябинск.

Котик выглядит домашним, поэтому пока парень все-таки ищет настоящих хозяев. Делает это среди жильцов своего дома – улица Карла Маркса, 181.

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