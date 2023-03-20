Сотрудники челябинских пунктов Wildberries готовят коллективную жалобу в прокуратуру

Жалобы на компанию начали приниматься после массовой забастовки Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Профсоюз сотрудников Wildberries в Челябинской области готовит заявление для обращения в прокуратуру. Сейчас идет сбор жалоб среди работников сети. Уже поступила информация о постоянных штрафах, ненормированном рабочем дне и других проблемах.

— Серьезные вопросы у сотрудников есть не только к системе штрафов, которая вызвала череду забастовок в разных городах России, но и к другим «правилам» Wildberries. Обращения, которые мы получили, касаются всего, вплоть до безопасности на рабочих местах, — отмечает председатель Федерации профсоюзов Олег Екимов.

Сообщить о проблемах на работе может любой сотрудник Wildberries. Обращения принимаются в закрытом чате в Telegram либо через анонимную анкету. Также для сбора информации работает специальная «Горячая линия» юристов Федерации профсоюзов: Viber, WhatsApp, Telegram: 8-900-028-02-08, эл. почта: yurist@chelprof.ru.

Напомним, 15 марта сотрудники пунктов выдачи Wildberries объявили о забастовке. Они заявили, что недовольны политикой компании и системой штрафов. В частности, из-за нового правила, согласно которому владельцы точек не могут оспаривать подмену товаров. Теперь, если покупателю вместо кроссовок за 5 тыс. рублей приходят, например, пахнущие резиной дешевые тапки, которые он возвращает, то полную стоимость оригинального заказа выплачивает держатель ПВЗ.

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