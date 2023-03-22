Из горнолыжки «Аджигардак» в Челябинской области сделают курорт с глэмпингом и SPA

Новый курорт назвали"Врата Урала". Фото: Фото: adzhigardak.ru

В Челябинской области на базе горнолыжного центра «Аджигардак» сделают курорт «Врата Урала» с гостиницами, глэмпингом, SPA. Средства на инфраструктуру выделят из федерального бюджета. Строить комплекс будут поэтапно, первый этап завершится к концу 2025 года. Об этом сообщили в корпорации Туризм.РФ.

Гостиницы и апарт-отели будут трех и четырех звезд на 450 номеров. Кроме того, в планах глэмпинг и SPA-центр. По прогнозам курорт смогут посещать больше 300 тысяч человек в год. Работать он будет круглый год за счет трасс с искусственным снегом, канатной дороги, спортивной и развлекательной инфраструктуры.

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