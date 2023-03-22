Перевозчик отказался работать на автобусах №174 Челябинск-Копейск с 1 апреля

Вместо 5 автобусов ходил всего 1 Фото: Кирилл САДЫКОВ

С 1 апреля отменяется автобусный маршрут № 174 «Копейск (ст. Потанино) — Челябинск (ж/д вокзал)». Перевозчик — ООО «Мегаавто» — отказался на нем работать, ссылаясь на низкий пассажиропоток. Впрочем, это не удивительно — автобус ходил чуть ли не раз в 2 часа.

— В соответствии с условиями реестра, на маршруте должны работать 5 автобусов малого класса, рассчитанные на перевозки не менее 16 пассажиров с интервалом движения 20-90 минут. Однако, последнее время на маршрут выходил 1 автобус, и фактический интервал движения составлял 90-120 минут, — сообщили КП-Челябинск в Миндортрансе.

Жителями предлагают воспользоваться маршрутами № 5 «Автовокзал — ст. Потанино» и № 123 «Копейск (автовокзал) — Челябинск (ПКиО имени Гагарина)», на котором как раз с 1 апреля добавят автобусов большого класса. Увы, за пересадку придется доплачивать.

Но уже этом году для планируется внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте для жителей Челябинска, Копейска и Сосновского района. Точные сроки пока не называют. Будет специальное «билетное меню». Это позволит пассажирам экономить при поездках с пересадками.

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