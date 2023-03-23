Продают все, вплоть до чайника: в Челябинске из-за долгов на торги выставили бизнес-центр Grand Vera

Фирма, которой принадлежит бизнес-центр, обанкротилась. Фото: google.ru/maps

В Челябинске на торги выставили бизнес-центр Grand Vera, который находится на пересечении улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы. Многоэтажку продают в рамках дела о банкротстве владельца здания — «Коммерческо-производственной фирмы «СДС». Сообщение о торгах появилось на Федресурсе.

Бизнес-центр оценили в 511 млн рублей. Продают не только земельные участки и здание площадью 20 тыс. квадратных метра, но и прилагающуюся к нему газовую котельную, мебель, оборудование и предметы декора. В списке имущества есть, например, сварочный аппарат, ножницы по металлу, офисное кресло с подлокотниками, 6 бронзовых люстр, картины маслом «Космос» и электрочайник.

Имущество находится под обременением: 496 млн рублей в залоге у «Россельхозбанка», еще 15 млн рублей — у других кредиторов.

Сейчас в бизнес-центре работают 75 различных организаций, среди которых школа маникюра, студия актерского мастерства, агентство недвижимости, несколько торговых компаний.

В 2019 году Grand Vera уже пытались продать по более высокой цене — 650 млн рублей. Покупателей тогда не нашлось.

Ранее в Челябинске объявили о продаже бывшего дворца культуры в Ленинском районе.

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