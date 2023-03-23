Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 6:09

Из Челябинска в 2023 году запустят прямые рейсы в Узбекистан

Пока не решили, в какой именно город отправят самолеты
Елена КОЛЧИНА
Челябинцы смогут без пересадок добираться до Узбекистана

Челябинцы смогут без пересадок добираться до Узбекистана

Фото: Айна УТИБАЕВА

До конца 2023 года между Челябинском и Узбекистаном планируют открыть прямое авиасообщение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалома Хатамова.

Точную дату начала полетов, а также аэропорт, в который направятся самолеты из Челябинска, пока не определили.

По словам генерального консула, Узбекистан может стать для жителей Челябинской области пересадочным пунктом при путешествиях в другие страны, альтернативой Турции.

Ранее из Челябинска пытались запустить воздушные рейсы в Узбекистан. Но сейчас добраться с Южного Урала до Ташкента по воздуху можно только с пересадкой. Время в пути, в зависимости от выбранного маршрута, может составить 9 часов, а может и растянуться почти на двое суток.

Ранее из Челябинска запустили чартерные авиарейсы в Таиланд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru