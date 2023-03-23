Из Челябинска в 2023 году запустят прямые рейсы в Узбекистан

Челябинцы смогут без пересадок добираться до Узбекистана Фото: Айна УТИБАЕВА

До конца 2023 года между Челябинском и Узбекистаном планируют открыть прямое авиасообщение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалома Хатамова.

Точную дату начала полетов, а также аэропорт, в который направятся самолеты из Челябинска, пока не определили.

По словам генерального консула, Узбекистан может стать для жителей Челябинской области пересадочным пунктом при путешествиях в другие страны, альтернативой Турции.

Ранее из Челябинска пытались запустить воздушные рейсы в Узбекистан. Но сейчас добраться с Южного Урала до Ташкента по воздуху можно только с пересадкой. Время в пути, в зависимости от выбранного маршрута, может составить 9 часов, а может и растянуться почти на двое суток.

Ранее из Челябинска запустили чартерные авиарейсы в Таиланд.

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