Появилось видео из челябинского борделя, которым руководил бывший полицейский

Силовики пришли в челябинский бордель. Фото: скрин из видео ГУ МВД России по Челябинской области

Силовики опубликовали видеоролик из борделя, который организовал бывший сотрудник полиции вместе с подельниками. Под видом спа-салона здесь оказывали интимные услуги. Судя по кадрам, в помещении было несколько комнат с большими кроватями, джакузи, много полотенец и средств для личной гигены.

Напомним, против бывшего полицейского и его подельников завели уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Известно, что они контролировали два спа-салона, в которых работали проститутки.

Кстати, в прошлом году войну спа-салонам объявил скандальный блогер Альфред Джавадов. Он опубликовал несколько видео, на которых вместе с сотрудниками полиции устраивал облавы. Под прицел попали спа-салоны на улице Салавата Юлаева и проспекте Победы. Однако, спустя некоторое время, Джавадов удалил ролики их своих социальных сетей. А в конце 2022 года его задержали по подозрению в мошенничестве.

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