На челябинского блогера Альфреда Джавадова завели уголовное дело за обман ресторана Subway

Он взял у ресторана 30 тысяч рублей якобы для оплаты штрафа. Фото: Альфред Джавадов

На бывшего участника «Дома-2» Альфреда Джавадова завели еще уголовное дело, но этот раз за мошенничество. Как стало известно КП-Челябинск, скандальный блогер обманул ресторан Subway на 30 тыс. рублей. Джавадов нашел какие-то нарушения и потребовал деньги за якобы оплату штрафа.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД региона.

Напомним, Альфреда Джавадова задержали вечером 17 декабря. Против блогера завели дело за хулиганство, а причиной стал инцидент в челябинском ресторане. Тогда Альфред пришел с очередным рейдом и выстрелил владельцу заведения в лицо из газового пистолета.

Джавадов родился в Сатке, а заявил о себе в 2016 году, когда пришел на телепроект «Дом-2» — тогда ему было 19 лет. Построить любовь не получилось, и через 17 дней он уже вернулся домой. Находясь в Челябинске, он решил стать блогером и наводить суету в городе. Джавадов создал телеграм-канал и начал устраивать регулярные рейды по стриптиз-клубам, спа-салонам, ресторанам и барам. Везде он находил нарушения: обвинял девушек в занятиях проституцией, «Ашан» — в продаже некачественных товаров, а недавно пришел в KFC и устроил скандал из-за мятых банок пива.

Нередко Джавадов прикрывается связями с чеченцами. Об этом узнал представитель главы Чеченской Республики в Челябинской области Арби Яхъяев и записал видеообращение. Он назвал блогера обычным мошенником.

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