В Копейске от работы отстранили учителя, поставившего ребенка на колени

Запись, на которой учитель ругает мальчика, обнародовали родители одного из школьников Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Копейске учителя, который заставил ученика встать на колени, отстранили от работы. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Педагогу запретили работать до окончания следственных действий. Из школы его пока что не увольняют.

— Правовую оценку инциденту дадут компетентные органы. Решение об увольнении учителя может быть принято на основании выводов следствия, — уточнили в министерстве.

В школе начали также служебную проверку. В минобре выяснили, что родители пострадавшего ребенка не стали жаловаться в администрацию учебного заведения, а сразу обратились с заявлением в полицию.

Напомним, разговор учителя истории и обществознания с одним из учеников записали на диктофон. Педагогу не понравилось поведение 12-летнего мальчика, он велел школьнику остаться после урока. На записи слышно, как учитель унижает мальчика, оскорбляет и заставляет многократно извиняться на коленях. Все это перемежается звуками шлепков и ударов.

В отношении учителя уже возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. А первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что всех учителей необходимо направить на психологическое тестирование.

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