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НовостиОбщество24 марта 2023 6:48

В Копейске от работы отстранили учителя, поставившего ребенка на колени

Пока что педагога не увольняют
Елена КОЛЧИНА
Запись, на которой учитель ругает мальчика, обнародовали родители одного из школьников

Запись, на которой учитель ругает мальчика, обнародовали родители одного из школьников

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Копейске учителя, который заставил ученика встать на колени, отстранили от работы. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Педагогу запретили работать до окончания следственных действий. Из школы его пока что не увольняют.

— Правовую оценку инциденту дадут компетентные органы. Решение об увольнении учителя может быть принято на основании выводов следствия, — уточнили в министерстве.

В школе начали также служебную проверку. В минобре выяснили, что родители пострадавшего ребенка не стали жаловаться в администрацию учебного заведения, а сразу обратились с заявлением в полицию.

Напомним, разговор учителя истории и обществознания с одним из учеников записали на диктофон. Педагогу не понравилось поведение 12-летнего мальчика, он велел школьнику остаться после урока. На записи слышно, как учитель унижает мальчика, оскорбляет и заставляет многократно извиняться на коленях. Все это перемежается звуками шлепков и ударов.

В отношении учителя уже возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. А первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что всех учителей необходимо направить на психологическое тестирование.

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