Пассажиров в капюшонах и наушниках на вокзале в Челябинской области будет ловить искусственный интеллект

"Умное зрение" работает в полностью автоматическом режиме. Фото: ЮУЖД

В Чебаркуле на вокзале установили видеокамеры, которые автоматически обнаруживают нарушителей среди пассажиров. Сейчас на железнодорожной станции испытывают технологию «умное зрение». Это новинка, ничего подобного на других российских вокзалах пока нет.

Система состоит из видеокамер, которые снимают людей на пешеходном переходе через рельсы, и анализирующего картинки компьютера. Если автоматические камеры ГИБДД умеют обнаруживать превышение скорости или непристегнутый ремень, то железнодорожная камера специализируется на ряде других нарушений.

Она вычисляет людей в надетых на голову капюшонах и наушниках с оголовьем. А еще «видит» в руках у пешеходов смартфоны и замечает, если кто-то едет через рельсы на велосипеде либо идет на красный свет. По правилам, двигаться через пути можно только пешком, а наушники, капюшоны и телефоны запрещены, так как могут отвлечь человека от приближающегося поезда.

Система будет не просто фиксировать нарушения, а постарается их исправить. С помощью громкоговорителя и экрана нерадивым пешеходам собираются указывать на оплошности.

— В дальнейшем система позволит отправлять фото и видео нарушителей в органы власти и полиции., — рассказали в пресс-службе ЮУЖД. — По результатам испытаний будет принято решение о внедрении данной технологии на других участках.

Возможность связи с полицией, вероятно, предусмотрели на случай, если за переход путей в наушниках введут наказание. Пока что за такое нарушение человека могут разве что упрекнуть.

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