«А если я еду в черной куртке?» 5 наивных вопросов о штрафах с дорожных камер за непристегнутый ремень

Камеры «на ремень» работают в регионе с 13 февраля. Фото: ГИБДД по Челябинской области

За три дня дорожные камеры поймали около 680 непристегнутых водителей на Южном Урале. Об этом рассказал КП-Челябинск начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений областного ГИБДД Сергей Пурусов.

Водители всерьез переполошились. А тут еще история с «непристегнутой» обезьяной. О том, как работают камеры поговорили с Сергеем Пурусовым на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

ЕСЛИ Я ЕДУ В ЧЕРНОЙ КУРТКЕ?

Пожалуй, это первый вопрос, которым задались водители, прочитав новость. Может ли камера «не увидеть» ремень на темной куртке или наоборот — пропустить непристегнутого любителя черного? Но «глазастую» технику не обманешь.

— Камера настроена на зону стойки кузова, где начинается ремень, — пояснил Сергей Пурусов.

В любом случае, прежде чем выписать штраф, фотографии с камер отсматривает живой инспектор.

НАКАЖУТ ЛИ «ОБЕЗЬЯН»?

После истории с фотографией «непристегнутой» обезьяны в кабине грузовика, водители задумались о том, чтобы выбросить все аксессуары от греха подальше. Итак, успокоим! Постановления о штрафе на обезьяну не было. Сейчас ГИБДД проверяет, откуда взялась эта фотография.

Видеокамеры только выявляют нарушителей, потом их просматривает живой сотрудник. За ним и будет последнее слово.

— Постановление выносит не нейросеть, а настоящий инспектор. Это касается не только ремней, но и всех других административных правонарушений, — рассказал Сергей Пурусов.

Если вам все же пришло «письмо счастья», но вы уверены в своей правоте — обжалуйте.

УВИДИТ ЛИ КАМЕРА ПАССАЖИРОВ?

Пассажира на переднем сиденье — однозначно да. Причем, штраф выписывают владельцу автомобиля. А вот с теми, кто расположился позади, — сложнее.

— На заднем сиденье — честно вам скажу — камера не видит пассажира, хотя все обязаны пристегиваться. Камера технически не может, потому что она под углом на высоте трех метров. Теоретически могут камеры на треногах, но у нас в Челябинской области они не используются.

Если за рублем был другой человек, штраф можно обжаловать — тогда постановление вынесут на водителя, которому вы передали машину.

ГДЕ СТОЯТ КАМЕРЫ?

Сейчас в регионе работают 17 камер, умеющих опознавать водителей без ремня безопасности. Они находятся за пределами городов — на дорогах федерального и регионального значения. Дело в том, что на трассах скорость машин обычно больше и последствия ДТП для непристегнутых людей тяжелее. Сейчас прорабатывается вопрос об увеличении их числа.

Но это вовсе не означает, что по городу можно ездить без ремня. В Челябинске за этим следят сотрудники ГИБДД. Периодически на дорогах проводят специальные акции, например, «Ремень безопасности», где выявляют таких нарушителей.

СКОЛЬКО ШТРАФ, КОГДА РЕМНЯ НА ВАС НЕТ?

Согласно чт. 12.6 КоАП «Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности…», за отсутствие ремня предусмотрен штраф 1 000 рублей.

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