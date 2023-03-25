В Челябинске поймали самокатчика, который сбил женщину и уехал

От столкновения женщина упала на землю Фото: кадр с видео

Сотрудники ГИБДД нашли самокатчика, который накануне вечером сбил 63-летнюю женщину во дворе дома № 33 на Комсомольском проспекте. О молодом человеке известно, что ему 18 лет.

— По данному факту возбуждено административное производство по статьям 12.24 и 12.27 КоАП, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Самокатчик понесет ответственность за нарушение ПДД, повлекшее причинение здоровью, и оставление места аварии.

— Водитель электросамоката является полноценным участником дорожного движения, который несет такую же ответственность за свои действия, как и водитель автомобиля. Поэтому не нужно недооценивать электросамокаты и считать их простым аттракционом, — заявили ранее в ГИБДД.

Напомним, электросамокаты вернулись на улицы Челябинска на этой неделе. За два года работы кикшеринга в Челябинске электросамокаты нередко становились причиной скандальных новостей. Из-за этого в некоторых местах движение на них ограничено. Это касается, в основном, популярных парков и скверов — там нельзя разгоняться свыше 15 км/ч.

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