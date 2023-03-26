Челябинцы спасли от падения двухлетнего ребенка, стоявшего в окне на третьем этаже

Малыша в окне увидели очевидцы. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Сегодня, 26 марта, жителей Челябинска перепугал двухлетний ребенок, стоявший в окне на третьем этаже. Очевидцы вызвали сотрудников МЧС, которые приехали на улицу Марченко и пошли в квартиру, где находился малыш. Выяснилось, что его мама была в нетрезвом состоянии, с женщиной провели беседу.

— Ребенок не пострадал благодаря бдительности очевидцев, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Инцидентом сразу же заинтересовалась полиция. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних тоже наведались в гости к мамочке и побеседовали. По данным правоохранителей, раньше эта семья не попадала в поле зрения полиции.

— На профилактических учетах в органах внутренних дел данная семья не состояла, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

А вчера пожарным пришлось развернуть целую операцию, чтобы спасти восьмилетнего мальчика. Школьник едва не рухнул с четвертого этажа, когда потянулся за упавшей из окна игрушкой.

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