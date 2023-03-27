В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на адвоката

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Сотрудники полиции в Челябинске разыскали и задержали основного подозреваемого в избиении адвоката Николая Кошмана.

— Фигуранта доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания, — сообщили в региональном ГУ МВД. — Решается вопрос о заключении его под стражу.

В полицейском главке обнародовали видео с моментом задержания, а также фрагментом показаний. Подозреваемый, лысый и бородатый мужчина, признается, что дождался адвоката на улице у подъезда, а потом нанес тому несколько ударов.

— В содеянном полностью раскаиваюсь, признаю свою вину, — говорит мужчина.

Правозащитника и адвоката Николая Кошмана избили ранним утром 6 марта возле подъезда многоквартирного дома на улице Энгельса. У пострадавшего оказались сломаны рука и челюсть.

— К поимке злоумышленников подключились лучшие сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел, — сообщили полиции. — С первого дня работа по раскрытию данного преступления находилась на контроле у начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова.

Сейчас в МВД ищут других участников нападения.

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