Подозреваемого в нападении на адвоката в Челябинске отправили под домашний арест

Мужчине вменяют причинении средней тяжести вреда здоровью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Челябинска в понедельник, 27 марта, отправил под домашний арест мужчину, который проходит основным подозреваемым по делу о нападении на адвоката Николая Кошмана. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц – до 24 апреля, — уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, правозащитника и адвоката Николая Кошмана избили ранним утром 6 марта возле подъезда многоквартирного дома на улице Энгельса. У пострадавшего оказались сломаны рука и челюсть.

Одного из подозреваемых полицейские задержали спустя две недели. Им оказался 32-летний мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Сейчас ведется поиск других участников нападения.

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