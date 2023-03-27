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НовостиПроисшествия27 марта 2023 15:00

Подозреваемого в нападении на адвоката в Челябинске отправили под домашний арест

Под арестом он будет находиться один месяц
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Мужчине вменяют причинении средней тяжести вреда здоровью

Мужчине вменяют причинении средней тяжести вреда здоровью

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Челябинска в понедельник, 27 марта, отправил под домашний арест мужчину, который проходит основным подозреваемым по делу о нападении на адвоката Николая Кошмана. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц – до 24 апреля, — уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, правозащитника и адвоката Николая Кошмана избили ранним утром 6 марта возле подъезда многоквартирного дома на улице Энгельса. У пострадавшего оказались сломаны рука и челюсть.

Одного из подозреваемых полицейские задержали спустя две недели. Им оказался 32-летний мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Сейчас ведется поиск других участников нападения.

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