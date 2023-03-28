В Челябинске назвали маршруты автобусов и трамваев, пассажиры которых дольше всего ждали на остановках

Проблемы возникли на трех автобусных маршрутах и одном трамвайном Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске назвали «отличников» и «двоечников» среди перевозчиков, обслуживающих маршруты общественного транспорта. Данные собрали по итогам февраля, но обобщили и опубликовали только сейчас. Выяснилось, что на нескольких маршрутах не выполняли от четверти до 84% всех рейсов.

Труднее всего дождаться своего маршрута оказалось пассажирам автобуса №33 «Фатеевка — парк Гагарина». На нем перевозчик выполнял всего 16% внесенных в расписание рейсов. Из-за нехватки автобусов и систематических нарушений расписания с обслуживавшей маршрут компанией «Сатурн» расторгли контракт. Теперь автобусы №33 отправляет на дороги другой перевозчик.

А у «Сатурна» нашли еще один проблемный маршрут — №48 «Сад Искра-1 – Теплотехнический институт». По нему выполнили лишь 44% рейсов.

Фирма «Никита Кожемяка» осилила в феврале лишь 59% рейсов по автобусному маршруту №61 «Чистопольская – Сухомесово».

Среди «двоечников» оказался и «ЧелГЭТ». Компания не выполнила план и осуществила лишь 76% рейсов трамвая №10 «Першино – ЦХП».

Тот же «ЧелГЭТ» фигурирует и в списке «отличников» — за полноценное обслуживание трамвайного маршрута №6 «ЧТЗ – Областная больница» и троллейбусного №19 «Лесопарковая – Первоозерный».

Абсолютно все стоявшие в расписании рейсы перевозчики выполнили также по автобусным маршртуам №1, №13К, №141, №208 в Челябинске, №4, №8, №26, №51 в Копйеске.

В ОГКУ «Организатор перевозок» рассказали, что пытаются исправить ситуацию с нехваткой автобусов на линиях:

— Транспортным компаниям, за невыполнение объема рейсов выставлены штрафные санкции. В целях стабилизации транспортного обслуживания, с перевозчиками, процент исполнения у которых менее 100 ведется претензионная работа.

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