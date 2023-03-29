В Челябинской области на 20 дней раньше срока начали цвести подснежники и порхают бабочки

Фото: нацпарк "Таганай"

В Челябинской области рекордно рано начали цвести подснежники. Первую распустившуюся анемону уже обнаружили в нацпарке «Таганай». Цветок появился на целых 20 дней раньше среднемноголетнего срока. Из-за нетипичного для марта тепла просыпаются насекомые. Рядом с первоцветом сотрудники нацпарка обнаружили целую стайку оранжевых ванесс.

Фото: нацпарк "Таганай"

— Бабочки проснулись тоже раньше своего срока по многолетним меркам. И хотя рекорд 2016 года не побили, но разница составила всего 2 дня, — рассказали в пресс-службе «Таганая».

Вдобавок в нацпарке заметили страдающую от бессонницы из-за пригревшего солнца осу. В норме это насекомое должно появиться после зимнего сна только в начале мая.

Фото: нацпарк "Таганай"

Ранее на Таганае зацвела верба — тоже раньше обычного времени. Во всем виновата температура воздуха, оказавшаяся в марте 2023 года в два раза выше нормы.

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