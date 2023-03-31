Дизайнеры показали первые изображения наполнения РМК-Арены

Иллюстрация: РМК-Арена

На северо-западе Челябинска начнут летать парашютисты. Там появится уникальная аэротруба. Особенный спортивный объект будет частью РМК-Арены – там установят профессиональную трубу для парашютного спорта, которая позволяет проводить соревнования международного уровня по аэротрубным дисциплинам.

Аэротруба такого уровня — первая в УрФО. Так называемый «стакан» конструкции будет высотой 20 метров и диаметром почти 5. Скорость воздушного потока будет достигать 250 метров в секунду и позволит тренироваться парашютистам как индивидуально, так и группами. В новой аэротрубе смогут заниматься дети, любители и профессионалы.

Первый камень в основание арены, которую строит РМК, заложили летом 2021 года. Она станет флагманским объектом спортивного города на северо-западе Челябинска и сможет принимать соревнования от любительского до международного уровня.

Многофункциональная спортивная арена предназначена для игровых видов спорта: волейбола, баскетбола, гандбола, мини-футбола и других. Также здесь разместятся секции по 6 видам единоборств. Для посетителей в РМК-Арене будут работать фитнес-клуб, кафе и медицинский центр. В среднем её смогут посещать до 100 тысяч человек в месяц.