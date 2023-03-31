В Челябинске продают недостроенные отель, магазин и спортивный центр

В торчащих из земли бетонных плитах сложно узнать отель. Фото: администрация Челябинска

Администрация Челябинска выставила на продажу три долгостроя. Все изъяли через суд у бывших собственников, не торопившихся продолжать строительство.

Самый дорогой лот — несостоявшиеся спортивно-оздоровительный центр и торгово-офисное здание с подземной стоянкой. Степень готовности объекта — 10%. За недострой площадью 5,4 тыс. квадратных метров в микрорайоне №54 на Краснопольской площадке просят 55,8 млн рублей.

Покупателя также ищут для гостиничного комплекса напротив ТРК «Фокус». Компания «Росстрой» собиралась возводить на проспекте Победы отель к саммитам ШОС и БРИКС. Но выполнила только 15% от запланированной работы. За участок в 17,5 тыс. квадратных метров нужно заплатить 40,5 млн рублей.

Недостроенный торговый комплекс на улице Северный луч стоит меньше квартиры в многоэтажке — 432 тыс. рублей. Магазин на участке площадью в 392 квадратных метра построили всего на 6% от проекта.

Как уточнили в мэрии Челябинска, заявки от потенциальных участников всех трех аукционов будут принимать с 3 апреля по 12 мая.

Вырученные на торгах деньги (за вычетом средств на организацию аукциона) передадут бывших хозяевам долгостроев, не сумевшим дорастить фундаменты до полноценных зданий.

Ранее в Челябинске на продажу выставили офисный центр по улице Молодогвардейцев. Здание отдают за долги вместе с люстрами, картинами и даже электрочайником.

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