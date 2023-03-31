Постоянно затопленному участку Свердловского проспекта добавят ливневку

Свердловский проспект не пережил испытание весной.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Алексею Текслеру назвали причину быстрого разрушения участка Свердловского проспекта от Комсомольского проспекта до проспекта Победы. Дорога вошла в список самых плохих по мнению челябинцев. Об этом жители написали губернатору в его телеграм-канале.
Вице-мэр Андрей Ксензов рассказал, что при ремонте проспекта в 2010 году забыли сделать ливневую канализацию.
— Где-то в начале марта, когда было активное таяние снега, дорога разрушилась, — доложил главе региона Андрей Ксензов. — На этом участке нет ливневой канализации. Даже если по ливневой канализации проехать молотками, вода должна была утекать, а у нас ближайшая ливневка на Комсомольском проспекте. Было нарушено полотно, проведены работы по поддерживающему ремонту. Пока участок в проезжем состоянии.
Дорога постоянно разрушается из-за отсутствия ливневки.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Губернатор поручил включить часть Свердловского проспекта в план дорожных работ в этом году. В администрации уже предложили вариант, как организовать ливневую канализацию.
— И еще раз, мы не должны весной получать нигде в городе такие дороги, — подчеркнул Алексей Текслер. — Такое состояние дороги было прогнозируемо, значит здесь недоработка. Обязательно включите в план дополнительно этот участок.
Также в список худших дорог Челябинска, которые ожидает ремонт в этом году, вошли улица Бейвеля на северо-западе города и Сталеваров на ЧМЗ.
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