В Челябинской области случился крупный лесной пожар

Фото: Подслушано Юрюзань/vk.com, Специальное управление ФПС № 10 МЧС России

В окрестностях Юрюзани загорелся лес. Жители ближайших районов наблюдали дым днем 2 апреля, а с наступлением темноты над горами поднялось огненное зарево.

Как сообщили в спецуправлении ФПС №10 МЧС, сначала около поселка Василовка запылала подстилка хвойного леса. Тушить огонь отправились сотрудники лесничества и пожарной охраны.

По данным регионального ГУ лесами, пламя успело распространиться на 9,4 гектара, прежде, чем пожар удалось локализовать. Огонь не угрожает перекинуться на жилые районы.

Напомним, с 1 апреля в Челябинской области официально начался пожароопасный сезон. Южноуральцам советуют не бросать на землю окурки и с особой осторожностью разводить костры.

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