Споткнулся и упал под поезд: житель Челябинской области чудом остался жив после неудачной пробежки

Поезд ехал не слишком быстро и остановился, не задев упавшего человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области мужчина чуть не погиб под колесами поезда.

Инцидент произошел на перегоне между челябинским железнодорожным вокзалом и станцией Шершни. 22-летний житель Кыштыма решил сократить дорогу и перебежать рельсы в неположенном месте. При этом он не обратил внимания приближающийся поезд, пассажирский состав «Новосибирск-Белгород».

Лишь в последний момент молодой человек понял, что на него движется локомотив. От неожиданности он споткнулся на рельсах и свалился в колею.

Гибели кыштымец избежал. На его счастье, не успевший разогнаться поезд вовремя остановился, когда машинист увидел человека на рельсах и затормозил. При падении в колею молодой человек получил несколько ушибов.

Работники поездной бригады выскочили на улицу и подобрали нарушителя. Ему пришлось ехать до Чебаркуля. Там на вокзале незадачливого бегуна передали полицейским.

Как сообщили в региональном линейном управлении транспортной полиции, кыштымца привлекли к ответственности за проход по железнодорожным путям в неустановленном месте.

Штраф за такое нарушение символический — сто рублей.

Пассажирский поезд из-за вынужденной остановки отстал от расписания на 6 минут.

Напомним, ранее на Челябинском вокзале заметили пассажира, который прицепился к последнему вагону и собирался так ехать до Кургана в надежде сэкономить деньги.

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