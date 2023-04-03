«Гораздо раньше обычных сроков»: в Челябинской области случилось уже более 100 ландшафтных пожаров

Неаккуратные курильщики подожгли десятки гектаров травы и деревьев Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области с начала 2023 года пожарные 101 раз выезжали срочно тушить горящую траву, кусты и деревья. Огонь затронул в общей сложности 80 гектаров.

— В этом году горение сухой растительности началось гораздо раньше обычных сроков, — отмечают в региональном ГУ МЧС.

Чаще всего пламя охватывало камыш у водоемов, де собираются рыбаки, и прошлогоднюю траву вдоль дорог. В МЧС установили, что все возгорания начались по вине человека. В большинстве случаев огонь вспыхивал из-за выброшенных курильщиками сигарет.

Между тем за нарушения пожарной безопасности, вызвавшие природный пожар, южноуральцам могут назначить штрафы. Для граждан максимальный штраф — 15 тыс. рублей, для организаций — 400 тыс. рублей.

Напомним, крупный пожар начался накануне в окрестностях Юрюзани. Пламя взметнулось над горами недалеко от поселка.

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