«Зима завершена официально»: в Челябинской области распустились ветреницы

Фото: нацпарк "Зигальга"

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области распустились первые весенние цветы. Белые лепестки анемон хорошо заметны на лишенных пока зелени полянах.

— Зима на Зигальге завершена официально, — заключили в пресс-службе нацпарка. — Это произошло на две с лишним недели раньше, чем в 2022 году.

Цветы в этом году раскрылись так рано из-за резкого потепления, благодаря которому у подножия горного хребта быстро растаял снег.

У анемоны или ветреницы много народных названий. Среди них — веснуха, белоцвет, наставница и козорост. Некоторые разновидности ветреницы используют в медицине, а другие, как предполагают историки, в старину использовали для приготовления яда. Цветы чувствительны к погоде: она раскрывают лепестки в солнечные дни, а в ненастье и по вечерам закрываются, чтобы дождь и роса не попали на пыльцу.

Ранее первые анемоны заметили в нацпарке «Таганай». Там цветы раскрылись на целых три недели раньше обычного срока.

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