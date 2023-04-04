В Челябинске 135 млн рублей потратят на ремонт трех участков проспекта Ленина

Срок завершения дорожного ремонта – конец августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске собираются отремонтировать три участка на проспекте Ленина. Для замены асфальта и бортовых камней сейчас ищут подрядчика. За работу в мэрии готовы заплатить до 134,9 млн рублей.

По данным портала госзакупок, ремонт необходимо выполнить до 20 августа Асфальт нужно обновить на участке проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Цвиллинга, а также на перекрестках проспекта с улицами Володарского и Энгельса.

От подрядчика требуется также уложить асфальт на остановках общественного транспорта «Комсомольская площадь» и «Агентство воздушных сообщений». Вдобавок необходимо заменить пандусами две лестницы на пешеходных дорожках. Одну — на пересечении проспекта Ленина с улицей 3-го Интернационала, вторую — на пересечении с улицей Российской.

Заявки от потенциальных исполнителей продолжат принимать до 11 апреля.

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