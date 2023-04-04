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НовостиОбщество4 апреля 2023 8:58

В Челябинской области с 4 апреля начали искать поджигателей с помощью дронов

Через видеокамеры беспилотников будут вычислять тех, кто неосторожно разводит костры и жжет траву
Елена КОЛЧИНА
"Нам сверху видно все", - намекают участники патрульных групп

"Нам сверху видно все", - намекают участники патрульных групп

Фото: Александр ГЛУЗ

В Челябинской области с апреля начали работать патрульные группы, следящие за пожарной безопасностью. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС. Сотрудники ведомства будут осматривать территории с помощью беспилотников. Искать станут горящую траву и костры, разведенные с нарушением правил безопасности.

Южноуральцев просят не поджигать сухую траву, не бросать на землю окурки, а мусор с дачных участков утилизировать в специально отведенных для этого местах. Из-за неосторожности людей в абсолютном большинстве случаев возникают ландшафтные пожары, а в этом году они начались даже раньше обычного срока. Потушили уже более сотни возгораний.

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