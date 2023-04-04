В Челябинске перевозчиков оштрафовали за ржавые и немытые автобусы

Фото: ОГКУ "Организатор перевозок"

Перевозчикам, которые обслуживают маршруты общественного транспорта в Челябинске, выписали штрафов более чем на миллион рублей. Об этом по итогам проверок в январе-марте сообщают в ОГКУ «Организатор перевозок».

За три месяца проверяющие осмотрели 170 машин, в том числе 120 автобусов, 37 трамваев и 13 троллейбусов. Самыми частыми нарушениями оказались невозможность оплатить проезд банковской или транспортной картой, отклонения от расписания, а также грязь, повреждения и ржавчина внутри и снаружи кузова.

Проверки общественного транспорта обещают продолжить.

Ранее в Челябинске назвали маршруты автобусов и трамваев, пассажирам которых пришлось дольше всего ждать на остановках

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