В Челябинск тянется дым от ландшафтных пожаров

Фото: минэкологии Челябинской области
Вокруг Челябинска начались ландшафтные пожары, и город стало заволакивать дымом.
— В разных районах может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари, — сообщили в региональном министерстве экологии. — На данный момент специализированными службами проводится комплекс мер по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров.
С 3 апреля в Челябинске действует режим неблагоприятных метеоусловий. Он продлится минимум до 6:00 6 апреля. Как уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе, загрязняющим примесям в воздухе не дает рассеиваться слабый ветер.
Напомним, с 4 апреля в Челябинской области начали с помощью дронов разыскивать тех, кто жжет сухую траву и неосторожно разводит костры.
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