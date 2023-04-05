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НовостиОбщество5 апреля 2023 5:29

В Челябинской области в конце недели пойдет снег

Температура упадет с +19 до -7
Елена КОЛЧИНА
В Челябинскую область придет резкое похолодание

В Челябинскую область придет резкое похолодание

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области после почти летнего тепла наступит резкое похолодание. В конце рабочей недели даже пойдет снег.

По прогнозам метеорологов, днем 5 апреля будет очень тепло, до +19 градусов.

Четверг 6 апреля окажется чуть прохладней: +10, +15 градусов днем. Ветер при порывах достигнет скорости в 15 метров в секунду, а местами могут пролиться небольшие дожди.

Уже в ночь на пятницу 7 апреля похолодает до -2, -7 градусов. Местами пойдет дождь, переходящий в снег. В пятницу днем воздух прогреется только до +1, +6 градусов.

Напомним, Челябинск 5 апреля начало заволакивать дымом от ландшафтных пожаров.

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