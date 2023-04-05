Челябинцев предупредили о звуках взрывав 5 апреля

Шум возник из-за работы промышленного предприятия
Фото: Иван ПРОХОРОВ
В центре Челябинска утром 5 апреля был слышан грохот, похожий на звуки взрывов. В региональном ГУ МЧС сообщили, что никаких ЧП не было, но шум может продолжиться.
— На одном из предприятий в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства, — объяснили в ведомстве. Горожан попросили не беспокоиться.
Грохот из-за работ может быть слышен до 15:00.
Ранее жители Челябинска пожаловались на подземные толчки. Вызвать их, как подозревают горожане, могли взрыва на карьерах или отголоски землетрясения на Байкале.
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