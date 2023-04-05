В аэропорту Челябинска задержали самолет до Норильска из-за снегопада и штормового ветра

В аэропорту пришлось задержаться 73 пассажирам Фото: Андрей АБРАМОВ

В челябинском аэропорту 5 апреля задержали вылет рейса в Норильск. Самолет авиакомпании Red Wings должен был отправиться в путь в 10:05, но вылет перенесли на 13:05.

Вовремя отправиться в Норильск не смогли 73 пассажира, в том числе 5 детей.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, причиной задержки стала неблагоприятная погода в норильском аэропорту.

— Оказание услуг пассажирам находится на контроле, — уточнили в ведомстве.

В Норильске действует штормовое предупреждение из-за ветра, который может усилиться до 30 метров в секунду, и обильных снегопадов. Только с 1 по 3 апреля в городе выпала половина месячной нормы снега, высота сугробов достигала 76 сантиметров.

Напомним, в Челябинской области в конце рабочей недели прогнозируют снег.

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