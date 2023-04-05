Мэрия Челябинска требует доработать проект офисного центра основателя сети «Красное & Белое»

На публичных слушаниях из-за проекта случился спор Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В администрации Челябинска отклонили проект строительства семиэтажного офисного центра между улицами Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития. Возвести здание на участке надеется основатель сети «К&Б» Сергей Студенников.

После публичных слушаний, где обсуждали возможность строительства, собралась комиссия. Она признала сами слушания состоявшимися, но отклонила представленную на них документацию по планировке территории.

— Направить на доработку проект планировки территории с проектом межевания территории в связи с нарушением процедуры публичных слушаний, а именно отсутствием открытия экспозиции проектной организацией, — говорится в заключении комиссии, опубликованном мэрией.

Напомним, застройщиком по проекту выступает компания «Мистраль», принадлежащая Сергею Студенникову. Участники публичных слушаний заявили о том, что проект вовремя не выставили на общее обозрение. Возник спор. Часть присутствовавших голосовала за то, чтобы рассматривать проект, невзирая на нарушение. Оппоненты возмутились и заявили, что проект продвигают не обычные горожане, а специально подосланные сотрудники «Мистраля».

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