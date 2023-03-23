В Челябинске попытались сорвать публичные слушания по офису олигарха Студенникова

Зал в Доме архитектора оказался почти заполнен Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске 23 марта начались публичные слушания по проекту планировки территории под офисный центр, который собирается строить олигарх из списка Forbes Сергей Студенников — основатель сети «К&Б».

Стройка намерены развернуть в границах улиц Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития. В народе это место именуют «Колхозный поселок». Здание будет семиэтажным, без подземной части. Рядом будет парковка на 156 мест. Общая площадь застройки – чуть больше 1,4 га.

Застройщик – ООО «Мистраль», основателем которой является Сергей Студенников. На данном участке находится трехэтажный офис компании. В прошлом году фирма начала скупать частные дома в округе. Прошел слух, что «К&Б» построит там логистический центр, но тогда информацию опровергли.

Проект взволновал челябинцев, на публичных слушаниях в Доме архитектора собралось много заинтересованных горожан.

Депутат Калининского района Анна Мадаминова потребовала отменить слушания из-за того, что челябинцы не успели ознакомиться с проектом.

— Экспозиции нет, — объяснила она. — Экспозиция была открыта с 20 марта. Нарушаются права жителей. Требуем отменить рассмотрение. Иначе будет как с застройкой Каширинского рынка.

— Это огромное упущение. Давайте дадим возможность застройщику показать проект, —заявил зампредседателя челябинской гордумы Иван Горнов.

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов предложил снять вопрос о строительстве офисного центра с рассмотрения:

— Депутат права: проектировщик нарушил процедуру.

Объявили голосование. Многие из присутствующих выступили за то, чтобы все равно рассмотреть проект. Их оппоненты закричали, что за продолжение слушаний голосуют не беспристрастные горожане, а сотрудники «Мистраля».

Добавим, по данным «Сбис», Сергей Студенников является 100% владельцем компании «Мистраль», которая занимается арендой и управлением собственным и арендованным недвижимым имуществом. В январе Сергей Студенников стал обладателем «золотого» паспорта Черногории. Кстати, челябинская сеть «К&Б» объединилась с магазинами «Дикси» и «Бристоль» на Кипре.

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