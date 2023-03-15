Основатель сети «Красное & Белое» построит в Челябинске семиэтажное офисное здание

На территории уже находится здание "Мистрали". Фото: Яндекс.карты

Принадлежащая челябинскому предпринимателю, основавшему сеть «Красное & Белое», Сергею Студенникову компания «Мистраль» планирует построить на северо-западе семиэтажное административно-офисное здание с интернет-кафе. 23 марта проект планировки территории в границах улиц Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития рассмотрят на публичных слушаниях в Доме архитектора.

Здание планируется построить в семь этажей, без подземной части. Зато будет парковка на 156 мест. Общая площадь застройки – чуть больше 1,4 га. Сейчас на этом участке находится здание, в котором базируется компания «Мистраль».

По данным «Сбис», входящий в список Forbes Сергей Студенников является 100% владельцем компании «Мистраль», которая занимается арендой и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом. В январе Сергей Студенников стал обладателем «золотого» паспорта Черногории. Кстати, челябинская сеть «К&Б» объединилась с магазинами «Дикси» и «Бристоль» на Кипре.

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