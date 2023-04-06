В нацпарке в Челябинской области запретили многодневные турпоходы

Апрель на Зигальге оказался значительно теплей обычного. Фото: пресс-служба нацпарка

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области временно запретили многодневные туристические походы. Это сделали из-за особого противопожарного режима, который ввели накануне в Катав-Ивановском районе. Риск лесных пожаров повысился из-за необычно теплой и сухой погоды.

Как пояснили в пресс-службе нацпарка, однодневные путешествия все еще разрешены. Но туристы во время них обязаны передвигаться исключительно по маркированным тропам, а костры разводить только на специально оборудованных площадках.

Ранее на Зигальге обнаружили цветущие анемоны. Цветы раскрылись на две недели раньше, чем в прошлом году.

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