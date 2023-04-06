Челябинцев второй день подряд предупреждают о звуках взрывов

В МЧС попросили жителей Челябинска не беспокоиться Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителей Челябинска и Копейска попросили не пугаться резкого грохота 6 апреля. Шум может быть слышен с 9:00 до 15:00.

— На предприятиях в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства, — объяснили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, звуки взрывов напугали жителей центральной части Челябинска утром 5 апреля. Выяснилось, что грохот доносился с территории предприятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.