Среди утонувших была женщина: появились подробности гибели четырех человек на озере в Челябинской области

Теле погибших отыскали с помощью "кошек". Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Следственном комитете инициировали проверку после гибели четырех человек на озере Комкуль в Челябинской области.

Трагедия произошла 6 апреля. Изначально сообщалось, что возле деревни Бурино под подтаявший лед провалилась группа рыбаков. Следователи выяснили, что лед проломился под двумя жителями деревни, ловившими на озере рыбу. Тонувшим пытались помочь свидетели происшествия — приехавшие из Свердловской области мужчина и женщина.

Погибли все четверо, но пока удалось найти лишь тела троих утонувших.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, провалившихся под лед людей пытались выручить спасатели. Они не смогли использовать лодку и ползком пробирались по льду, но лед слишком ослаб и проламывался даже под небольшим весом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.