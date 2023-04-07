Вывели из дома и стали тушить огонь: сотрудники ДПС эвакуировали семью при пожаре в Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Троицке Челябинской области сотрудники ДПС помогли семье во время ночного пожара.

Загорелась баня рядом с частным домом. Автоинспекторы уже возвращались со смены, когда заметили пожар. Они вызвали спасателей, а сами принялись стучать в дом. Баня стояла совсем рядом, огонь мог перекинуться с одного здания на другое.

В доме спали трое взрослых и два маленьких ребенка. Полицейские помогли разбуженным хозяевам отогнать со двора машину, отключили электричество и принялись подручными средствами тушить огонь.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Баню потушили, дом остался цел.

— Руководством ГУ МВД по Челябинской области принято решение поощрить лейтенантов полиции Александра Гайсина и Виктора Чикина, — сообщили в региональном полицейском главке.

Напомним, в Челябинской области 7 апреля отстояли от огня поселок, рядом с которым начался природный пожар.

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