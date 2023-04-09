Спасатели обследовали 150 метров трубы подо льдом, чтобы вернуть воду в новые поселки под Челябинском

Спасатели Мобильного отряда областной ПСС восстановили водоснабжение в поселке. Фото: ППС Челябинской области

Спасатели помогли устранить коммунальное ЧП в поселке Западный под Челябинском, где в субботу остались без воды микрорайоны «Белый хутор», «Вишневая горка», «Привилегия» и другие.

Как отмечают специалисты, в подводной части коммуникаций возникли перебои с поступлением воды к насосной станции на Шершевском водохранилище, она отвечает за подачу воды в западные районы Челябинска.

По данным Поисково-спасательной службы области, спасатели в специальном снаряжении обследовали около 150 метров трубы, расположенной подо льдом, и, обнаружив причину перебоев, восстановили работу водозабора.

Напомним, в поселке Западный водоснабжение пропало утром 8 апреля. Для жителей обеспечили подвоз технической воды — пожарную цистерну с ней отправили к магазину «Магнит» в центре поселка.

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