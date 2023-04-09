Рискуя жизнью спасала тяжелораненых бойцов: Владимир Путин наградил студентку из Челябинска

Елизавета Попова учится на 3 курсе. Фото: ISTISnews/t.me

Президент России Владимир Путин наградил студентку из Челябинска Елизавету Попову медалью «За боевые отличия». Также она получила благодарность верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ. Девушка, рискуя жизнью, проявила отвагу и самоотверженность при спасении тяжелораненых в боевых условиях.

Елизавета Попова учится заочно на третьем курсе института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ

— От лица всего студенчества и всего ЮУрГУ примите Лиза нашу благодарность! С дрожью в сердце мы переживаем за Вас и низко преклоняемся за патриотизм к Родине и Вашу отвагу, — отметили в telegram-канале ИСТиС.

Ранее мы рассказывали, что студенты Южно-Уральского многопрофильного колледжа изготовили переносные печки для бойцов СВО — «щепочницы» и «буржуйки».

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