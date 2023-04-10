В Челябинской области снизили уровень воды в реке ради поисков пропавшего рыбака

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

На реке Сим в Челябинской области разыскивают пропавшего 56-летнего рыбака. Скорее всего, мужчина утонул.

Об исчезновении рыбака стало известно еще 4 апреля. Мужчина уплыл на лодке, пообещав встретиться с родственниками через некоторое время, но так и не появился в заранее оговоренном месте.

Ниже по течению Сима удалось найти пустую лодку. Она застряла между упавших в воду деревьев. Вещей рыбака в лодке не было.

Следы мужчины вот уже почти неделю ищут спасатели, полицейские и добровольцы. Пешком и на лодках осмотрели 15-километровый участок реки от города Сим до горы Миньяр.

— Предприняты все возможные меры, вплоть до временного перекрытия плотины, которые позволили на час снизить уровень воды в реке, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Пока что все усилия результатов не дали, поисковую операцию продолжают.

Ранее в Челябинской области четыре человека погибли, провалившись под лед на озере.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.