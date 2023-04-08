Водолазы нашли тело последнего из четырех погибших на озере в Челябинской области

Под рыбаками проломился лед
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинской области удалось отыскать тело последнего из четырех утонувших в озере Комкуль.
— Тело поднято с глубины два метра водолазной группой специализированной пожарно-спасательной части, — рассказали в региональном ГУ МЧС.
Четыре человека погибли недалеко от деревни Бурино 6 апреля. Сначала под лед озера провалились двое рыбаков. Им на выручку бросились мужчина и женщина, приехавшие в деревню из Свердловской области. Но и они очутились в ледяной воде.
Спасатели пытались добраться до тонущих, но у них не оказалось подходящей лодки, а подползти к полынье не удавалось — подтаявший лед проламывался даже под небольшим весом.
После трагического случая проверку начали в Следственном комитете.
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