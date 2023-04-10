Грязевой сезон на Урале открыт: фоторепортаж с гонки на внедорожниках «Уральская засада»

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Автомобильный клуб OFFROAD74 провел пятую юбилейную гонку на внедорожниках «Уральская засада», первыми открыв грязевой сезон на Урале. Масштаб мероприятия переплюнул все предыдущие года: мероприятие посетили более 5 000 зрителей. Лагерь был расположен вблизи трассы М5, поэтому многие, проезжая мимо, заезжали посмотреть гонку.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В этом году организаторы вернулись к традиционному формату первых двух «засад», сделали доступный технический регламент для автомобилей, особенно для любительских категорий. В мероприятии участвовали 76 экипажей в 6 категориях.

Первыми стартовали 6 экипажей категории спорт и 4 экипажа категории экстрим. Для них в качестве разминки было подготовлено gps-ориентирование с 12 контрольными точками.

Трассу внедорожного слалома для категорий «Стандарт», «Туризм» и «Леди» открывал Владимир Журманов на Митсубиши Паджеро, не спеша преодолев все элементы в правильном направлении, задав траекторию движения для следующих участников.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В категории стандарт приняло участие 26 экипажей:

3 место — экипаж № 116 Александр Евченко и Иван Гордиенко на тойоте, Челябинск;

2 место — экипаж № 114 Константин Беркович и Дмитрий Бордюгов на ладе 4х4, Первоуральск;

1 место — экипаж №1 23 Альберт Фахритдинов и Евгений Муртазин на джип чироки, Екатеринбург.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Организаторы вернули в зачет категорию леди, в которой участвовали 13 экипажей. В этой категории:

3 место — Милена Енгисаева на Ниссан Патрол, п. Долгодеревенское;

2 место — Полина Подгорнова на ниве, Снежинск;

1 место — Эльвира Банина на ниве, Магнитогорск.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В категории туризм приняло участие 22 экипажа:

3 место занял экипаж № 217 Роман Дмитриев и Ярослав Панов на Уаз Патриот, Челябинск;

2 место — экипаж № 201 Рустам Бекметов и Евгений Песняев на Шевроле, Магнитогорск;

1 место — экипаж № 215 Алмаз Фахритдинов и Николай Панкратов на Джип Чероки, Екатеринбург.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

После GPS ориентирования категории спорт и экстрим отправились на триальную трассу по лесу с искусственными препятствиями, затем на внедорожный слалом. Показательный круг для ознакомления прохождения внедорожного слалома для категорий спорт и экстрим проехал Андрей на Mega Cruiser

В категории спорт:

3 место занял экипаж № 401 Алексей Ушаков и Сергей Чирков на Уаз Патриот, Челябинск;

2 место занял экипаж № 402 Алексей и Александр Таракановы на УАЗ 31519, Челябинск;

1 место занял экипаж № 403 Егор Мякишев и Александр Кузнецов на Сузуки, Невьянск.

В категории экстрим:

3 место занял экипаж № 504 Сергей Пантелеев и Вахит Закиров на Джип Гранд Чероки;

2 место занял экипаж № 503 Алексей Гончар и Кирилл Ефремов на Паджеро, Копейск;

1 место занял экипаж № 502 Дмитрий Букатников и Андрей Журавель на Паджеро, Магнитогорск.

Самым долгожданным был заезд новой категории «Трак», в которой приняло участие 4 грузовика колесной формулы 6х6 и трактор Беларус%

1 место занял Евгений на своем Урале, Миасс;

2 место занял Юрий на Татре, Челябинск;

3 место досталось участнику на тракторе Беларус.

Особую памятную награду получили Максим Демидов, Альберт Фахритдинов и Алмаз Фахритдинов. Это единственные три спортсмена, которые принимали участие во всех пяти «Засадах» и при этом занимали призовые места.

Организаторы благодарят всех партнеров за помощь и поддержку в проведении 5 юбилейных любительских внедорожных соревнований «Уральская Засада»:

Генеральный спонсор Автоцентр УАЗ Косарева, 6 Официальные партнеры: 4x4centre Masterskaya4x4 Tplus Информационные партнеры: Комсомольская правда - Челябинск - KP.RU Granada press OFF-ROAD MEDIA Внедорожный блог/Offroad blog Партнеры: Автосервис | Автозапчасти | Aбс Авто TUSA energy drink 18+ Загородный клуб «Лесное поместье» оз. Акакуль Дифференциал автоматический Красикова "ДАК" Автошкола Перспектива | Челябинск Учебный центр Перспектива, Челябинск Агентство безопасности «Кэндо» Еда в поход СHERY Сатурн Челябинск