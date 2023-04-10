Садовые автобусы в Челябинске запустят с 29 апреля

Для открытия дачного сезона не будут дожидаться 1 мая Фото: Мария ЛЕНЦ

Челябинские дачники в первомайские выходные смогут добраться до своих огородов на автобусах. Садовые автобусные маршруты в 2023 году начнут работу 29 апреля.

Открыть сезонные перевозки именно в этот день решили из-за того, что 29 апреля — суббота. Садоводы устремятся на дачи в начале выходных, ждать до 1 мая их не устроит.

— Уже определены перевозчики на девяти садовых маршрутах, на пяти прием заявок продолжается, — уточнили в ОГКУ «Организатор перевозок».

Информацию о всех перевозчиках обещают обнародовать позже.

Напомним, уже на этой неделе в Челябинской области потеплеет до +18 градусов.

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